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  • ارتفاع أرباح "الدريس" 17.4 % خلال الربع الثاني بدعم زيادة عدد المحطات
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ارتفاع أرباح "الدريس" 17.4 % خلال الربع الثاني بدعم زيادة عدد المحطات

ارتفاع أرباح "الدريس" 17.4 % خلال الربع الثاني بدعم زيادة عدد المحطات
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 22 يوليو 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 9:56 صباحا

ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17.4 % على أساس سنوي جراء ارتفاع تكلفة المبيعات.

وبينت الشركة عبر "تداول"، أن صافي الربح للربع الثاني من 2024 بلغ 82.4 مليون ريال مقارنة بـ 70.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2023، ويعود السبب إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الإستثمار في المشروع المشترك بالرغم من انخفاض الايرادات الاخري وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والادارية وتكاليف التمويل والزكاة.

كما أوضحت "الدريس" أن ارتفاع المبيعات بنسبة 28.5 % إلى 4.6 مليار ريال خلال الربع الثاني على أساس سنوي يعود إلى زيادة عدد المحطات والشاحنات.

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