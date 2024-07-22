"وودسايد إنيرجي" الأسترالية تستحوذ على "تيلوريان الأمريكية" بـ 900 مليون دولار

وافقت شركة النفط والغاز الأسترالية وودسايد إنيرجي جروب اليوم الإثنين على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأمريكية تيلوريان مقابل نحو 900 مليون دولار بما يعادل دولار واحد للسهم العادي، لتصل القيمة الاستثمارية للشركة الأمريكية إلى نحو 1.2 مليار دولار.

في الوقت نفسه قالت الشركة الأسترالية إن خططها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية من أنشطتها بحلول 2050 لم تتغير.

يأتي ذلك في حين وافق مجلس إدارة "تيلوريان" على الصفقة التي سيتم سداد كامل ثمنها نقدا، وأوصى المساهمين بالموافقة عليها. والمستهدف إتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

في الوقت نفسه تتضمن الصفقة قيام "ووسايد" بتقديم قرض قيمته تصل إلى 230 مليون دولار لضمان استمرار نشاط مشروع "دريفت وود" للغاز الطبيعي المسال في منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة، مع استمرار زخم أنشطة إزالة المخاطر في الفترة السابقة على اتمام الصفقة.

سيكون أخر موعد مقرر لسداد القرض يوم 15 ديسمبر المقبل أو تاريخ إتمام الصفقة.