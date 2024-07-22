الذهب يصعد 0.2% وسط غموض السباق الرئاسي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2405.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2407.20 دولار.

قال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن احتمال خفض أسعار الفائدة والغموض السياسي في الولايات المتحدة يدعمان أسعار الذهب والظروف مهيأة لتحقيق الذهب ارتفاعا قياسيا آخر قبل نهاية عام 2024.

تراجع الدولار في رد فعل أولي على تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مواصلة السباق لإعادة انتخابه مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترمب.

يزيد انخفاض الدولار من جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

عند قبول ترشيح الحزب الجمهوري يوم الخميس، كرر ترمب وعده بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أيضا أن تؤدي عودة ترمب للبيت الأبيض إلى تشديد العلاقات التجارية.

سجل الذهب ارتفاعا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي وسط زيادة فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مع توقع الأسواق بنسبة 97 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

على صعيد البيانات، سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة وبيانات أخرى منها مؤشرات مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر يوليو والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات إعانة البطالة الأسبوعية.

بالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 29.11 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.3 % إلى 959.99 دولار في حين زاد البلاديوم 1.1 % إلى 916.18 دولار.