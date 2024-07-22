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أكثر من 50 % من الآباء في بريطانيا لا يستطيعون تحمل تكاليف عطلة صيفية

أكثر من 50 % من الآباء في بريطانيا لا يستطيعون تحمل تكاليف عطلة صيفية
لندن : د ب ا
  • الاثنين 22 يوليو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 8:54 صباحا

اظهر استطلاع رأي أجري في المملكة المتحدة أن أكثر من نصف الأباء في البلاد يخشون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف عطلة صيفية هذا العام.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه مع بداية الإجازة الصيفية للمدارس، يقول 51 % من الآباء إن تكاليف عطلة صيفية تتجاوز ميزانيتهم، ويقول 52% إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف عطلة قصيرة أو أنشطة لأطفالهم، وفقا لاستطلاع أجرته "أكشن فور تشيلدرن".

وذكر واحد من بين كل 12 يمثلون 8 % (700 ألف عائلة) أنه لم يسبق لهم الذهاب في عطلة عائلية، وفي الوقت نفسه، أعرب 36 % عن قلقهم من أن أطفالهم قد يعانون من عطلة غير صحية من حيث التغذية والصحة البدنية بسبب نقص المال، وارتفعت هذه النسبة إلى 47 % بين الذين يحصلون على "الائتمان الشامل"، وهو دفعة حكومية في المملكة المتحدة لمساعدة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل.

وعلى الرغم من انخفاض التضخم وعلامات النمو الاقتصادي، يعتقد 32 % أنهم سيكونون في وضع مالي أسوأ هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي، وأعرب 55 % عن قلقهم من عدم قدرتهم على قضاء وقت كاف مع عائلاتهم بسبب التزامات العمل، وقال 27 % إنهم يخططون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر أو إجازة مرضية لتوفير رعاية للأطفال.

وقال 7 % آخرون إنهم قد يضطرون إلى ترك وظائفهم للعناية بأطفالهم هذا الصيف، وقامت شركة "سافانتا" باستطلاع آراء عينة من 2021 من الآباء البريطانيين الذين لديهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

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