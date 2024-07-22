"لدن" تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة مع "جازان للصناعات" بـ 120 مليون ريال

أعلنت شركة لدن للاستثمار، عن ترسية مشروع على شركة تابعة لها من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، لإنشاء مباني ومستودعات إدارات التشغيل والصيانة.

وقالت "لدن" عبر بيان لها في "تداول"، أن المشروع الذي يبلغ قيمته 120.5 مليون ريال، يشمل القيام بجميع الأعمال اللازمة لبناء مباني ومستودعات إدارات التشغيل والصيانة " المرحلة الأولى" في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتشمل أيضا المسطحات الخضراء وتطوير الموقع وفقا لرسومات ووثائق المنافسة لإنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة.