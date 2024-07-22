أنت هنا

  • الشركات
  • "لدن" تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة مع "جازان للصناعات" بـ 120 مليون ريال
﻿

"لدن" تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة مع "جازان للصناعات" بـ 120 مليون ريال

"لدن" تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة مع "جازان للصناعات" بـ 120 مليون ريال
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 22 يوليو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 8:53 صباحا

أعلنت شركة لدن للاستثمار، عن ترسية مشروع على شركة تابعة لها من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، لإنشاء مباني ومستودعات إدارات التشغيل والصيانة.

وقالت "لدن" عبر بيان لها في "تداول"، أن المشروع الذي يبلغ قيمته 120.5 مليون ريال، يشمل القيام بجميع الأعمال اللازمة لبناء مباني ومستودعات إدارات التشغيل والصيانة " المرحلة الأولى" في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتشمل أيضا المسطحات الخضراء وتطوير الموقع وفقا لرسومات ووثائق المنافسة لإنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

تحالف 3 شركات للاستحواذ على صندوق الإنماء جدة الاقتصادية بـ 6.8 مليار ريال

21 يوليو 2024
الشركات

طيران "ويز إير" يعتزم خفض أسعار الرحلات الجوية بين بريطانيا ودول الخليج

21 يوليو 2024
الشركات

"هيونداي" و"كيا" تتوقعان أرباحا تشغيلية بـ 57 مليار دولار في الربع الثاني

21 يوليو 2024
الشركات

نقابة العاملين في "سامسونج" تعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية غدا

21 يوليو 2024
الشركات

فرض 26 مليون ريال غرامة على شركات تابعة لـ "الصناعات الكهربائية" لمخالفة نظام المنافسة

21 يوليو 2024
الشركات

"الأندلس" تبدأ إنشاء مركز تجاري في مكة بتكلفة 831 مليون ريال

21 يوليو 2024