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النفط يصعد مع تلمس المستثمرين لمؤشرات على موعد بدء خفض الفائدة

النفط يصعد مع تلمس المستثمرين لمؤشرات على موعد بدء خفض الفائدة
طوكيو: رويترز
  • الاثنين 22 يوليو 2024 7:45 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 10:08 صباحا

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر.

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتا أو 0.57 % إلى 83.10 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.52 % إلى 80.55 دولار للبرميل.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و 31 يوليو والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.

وعلى الجانب السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد بعد ضغوط من رفاقه الديمقراطيين، وعبر عن دعمه لنائبته كاملا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات في مواجهة دونالد ترامب في نوفمبر.

وأثار النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين والذي بلغ 4.7 % في الربع الثاني مخاوف في الأسبوع الماضي من تأثر الطلب على النفط في البلاد، ويواصل في الوقت نفسه الضغط على الأسعار.

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