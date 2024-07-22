الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية واليوان يستقر

تراجع الدولار اليوم الاثنين في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

واستقر اليوان إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي، وانخفض الدولار 0.08 % إلى 157.38 ين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11 % إلى 1.0895 دولار.

وأعلن بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد ودعم نائبته كاملا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 % إلى 1.2931 دولار، واستقر الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية.