أنت هنا

  • الأسواق
  • المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم
﻿

المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم

المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم
بكين : ا ف ب
  • الاثنين 22 يوليو 2024 8:00 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 8:53 صباحا

خفض البنك المركزي الصيني اليوم سعر اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في خطوة يأمل منها أن تحفز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال.

وقال البنك في منشور على موقعه الرسمي إن سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تمّ تخفيضه من 3.45 إلى 3.35 %، و"إل بي آر" هو سعر الفائدة لأكثر معدلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدمها البنوك للشركات والأسر.

كذلك، أعلن البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3.95 % إلى 3.85 %، وهذا المعدل هو السعر المرجعي للفوائد على القروض العقارية.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية واليوان يستقر

22 يوليو 2024
الأسواق

"تاسي" يرتفع للجلسة الـ 12 والسيولة تنشط في أسهم حديثة الإدراج

21 يوليو 2024
الأسواق

جولة سعودية في البرازيل وتشيلي لجذب استثمارات في قطاعي الصناعة والتعدين

21 يوليو 2024
الأسواق

إدراج أول صناديق للمؤشرات المتداولة السعودية في بورصتي شنزن وشنغهاي الصينيتين

21 يوليو 2024
الأسواق

رفع مشروع السياسة الوطنية للمنافسة للجهات المختصة في السعودية لإقراره

21 يوليو 2024
الأسواق

"التدريب التقني" يوفر أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية لخريجيه خلال يونيو

21 يوليو 2024