"تاسي" يرتفع للجلسة الـ 12 والسيولة تنشط في أسهم حديثة الإدراج

ارتفع مؤشر "تاسي" للجلسة 12 ليغلق عند 12202 رابحا 14 نقطة (0.12%) وجاء نصف المكاسب في مزاد الإغلاق، جاء الارتفاع بدعم من أسهم "الراجحي" و"أرامكو السعودية"، ورغم تحقيق الشركات الكبيرة أداء إيجابيا مقابل تراجع الصغيرة والمتوسطة إلا أنها كانت الأقل تداولا، بينما اتجهت معظم السيولة نحو الشركات الصغيرة.

وارتفعت 8 قطاعات مقابل تراجع البقية، كان قطاع الخدمات التجارية والمهنية الأعلى ارتفاعا بـ2.3% والأعلى تداولا بقيمة 968 مليون ريال، بينما تصدر "السلع الرأسمالية" القطاعات تراجعا بـ1.3%.

وواصلت أسهم حديثة الإدراج نشاطها، حيث تصدر سهم "سماسكو" الأسهم ارتفاعا بنحو الحد الأعلى محققا أعلى مستوى منذ الإدراج وكان الأعلى تداولا بقيمة 721 مليون ريال، بينما حل "مياهنا" ثانيا بقيمة 476 مليون ريال.

من ناحية فنية، أشير إلى أن مستويات المقاومة عند 12202 نقطة، وجاء الإغلاق قريبا منها، لذا قد تجد السوق ضغوطا بيعية عند تلك المستويات ما لم تظهر معطيات محفزة إيجابية تزيد من شهية المخاطرة، وتدفع بالسوق إلى مواصلة سلسلة ارتفاعها.