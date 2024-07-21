تحالف 3 شركات للاستحواذ على صندوق الإنماء جدة الاقتصادية بـ 6.8 مليار ريال

وقعت شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الإقتصادية إتفاقية لتأسيس صندوق جديد بقيمة 6.8 مليار ريال للإستحواذ على صندوق الإنماء مدينة جدة الإقتصادية المملوك حاليا بالكامل لشركة جدة الإقتصادية – شركة زميلة.

سيضم التحالف في الصندوق الجديد شركة المملكة القابضة و شركة سمو القابضة وشركة جدة الإقتصادية، وستمتلك شركة المملكة القابضة مانسبته 40 % من الصندوق الجديد.

من المتوقع الإعلان عن الأثر المالي للإتفاقية بعد إنتهاء شركة جدة الإقتصادية- شركة زميلة- من قياس الأثر المالي في سجلاتها المحاسبية.