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الخارجية السعودية: نتابع بقلق تطورات التصعيد العسكري في اليمن

الخارجية السعودية: نتابع بقلق تطورات التصعيد العسكري في اليمن
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 21 يوليو 2024 2:00 مساء
  • حدثت فى الأحد 21 يوليو 2024 2:15 مساء

قالت السعودية اليوم الأحد إنها تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن بعد الهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة أمس السبت.

أكد بيان وزارة الخارجية السعودية أن الهجمات تضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة.

دعت الرياض جميع الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن أخطار الحروب

طالبت السعودية المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة أن يضطلعوا بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.

وأخيرا أكدت الخارجية السعودية استمرار جهود الرياض لإنهاء الحرب على غزة، ودعمها المستمر لجهود السلام في اليمن لتجنيب شعبها الشقيق مزيدا من المعاناة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.

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