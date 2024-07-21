الرئيس الصيني يتعهد بتعميق الإصلاح الضريبي وزيادة دعم الحكومات المحلية

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بزيادة الدعم للحكومات المحلية وتعميق الإصلاح الضريبي، وذلك بينما كشف الحزب الشيوعي الحاكم عن خطته طويلة المدى في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" ، من المقرر أن يسمح الحزب الصيني الحاكم أيضا للأسواق بالقيام بأدوار حاسمة فيما يتعلق بتخصيص الموارد، وفقا لوثيقة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد، بعد أيام من عقد الرئيس الصيني اجتماعا يؤيد رؤيته الاقتصادية، ويعقد اجتماع الحزب الشيوعي عادة مرتين خلال كل عقد من الزمن.

يوضح التقرير المطول أكثر من 300 إجراء تغطي القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في الوقت الذي تواجه فيه الصين تباطؤ معدلات النمو، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.