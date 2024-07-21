طيران "ويز إير" يعتزم خفض أسعار الرحلات الجوية بين بريطانيا ودول الخليج

قالت شركة "ويز إير" للطيران إنه من المرجح خفض أسعار الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط إلى ربع المستويات الحالية بمجرد أن تتسلم الشركة طائرات جديدة.

وتوقعت ماريون جيفروي المدير الإداري لشركة (ويز إير) للطيران في المملكة المتحدة، أن طائرات إيرباص من طراز "إيه 321 إكس إل آر" ستحدث "ثورة" في السفر الجوي من منظور التكلفة.

ويعني تحسين سعة الوقود للطائرات الجديدة أنها ستتمتع بمدى أقصى من الطيران يصل إلى 11 ساعة وأنها ستستهلك وقودا أقل بنسبة تصل إلى 30 % لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، بحسب شركة إيرباص، وطلبت (ويز إير) شراء 47 طائرة، وتتوقع أن تبدأ في استلامها بحلول فبراير 2025.

وقالت جيفروي إنها تأمل أن تسمح الطائرات الجديدة لشركة (ويز إير) للطيران بإطلاق خطوط طيران جديدة بين بريطانيا ودول الخليج التي تخدمها الشركة بالفعل، مثل السعودية والإمارات والكويت.

وأضافت "سنتطلع إلى ربط المملكة المتحدة بدول الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث لدينا علامة تجارية قوية بالفعل وحيث لدينا شركة طيران (ويز إير أبو ظبي)، مبينة أن هذه منطقة مهمة جدا بالنسبة لهم.