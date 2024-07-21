"هيونداي" و"كيا" تتوقعان أرباحا تشغيلية بـ 57 مليار دولار في الربع الثاني

أظهر مسح، اليوم الأحد، أن شركة "هيونداي موتور" وشركتها الأصغر حجما "كيا" ستسجلان أرباحا تشغيلية متوقعة تتجاوز 8 تريليونات وون (57 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل تحسن تشكيلة المنتجات وتعديلات الإنتاج.

المسح الذي أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس" للبيانات المالية، أظهر أن التقديرات تشير إلى أن شركتي "هيونداي" و"كيا" ستحققان أرباحا تشغيلية بقيمة 4.28 تريليون وون و3.76 تريليون وون على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

أظهر الاستطلاع أن الدخل التشغيلي لشركتي "هيونداي" و"كيا" في الربع الثاني ارتفع 1 % و11 % على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال محللون: إن عوامل مثل استجابة الشركتين المصنعتين للسيارات في الوقت المناسب لركود السيارات الكهربائية، وتركيزهما على الطرز الرياضية الراقية خاصة في السوق الأمريكية وضعف عملة الوون كانت مما ساعد على تحقيق الأرباح الفصلية.

بدأت شركتا صناعة السيارات في تعزيز تشكيلة السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين لديهما في وقت مبكر من هذا العام، مع دخول سوق السيارات الكهربائية العالمية مرحلة الركود، والتي جاءت قبل الاعتماد الواسع النطاق للسيارات الكهربائية.

من المتوقع أن ترتفع مبيعات "هيونداي" 4 % على أساس سنوي إلى 43.99 تريليون وون، في حين يتوقع أن ترتفع مبيعات "كيا" 5.6 % إلى 27.7 تريليون وون خلال الفترة نفسها.