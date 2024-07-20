«مايكروسوفت»: تحديث كراود سترايك أثر في 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز

ذكرت شركة مايكروسوفت اليوم السبت أن خللا تقنيا عالميا يتعلق بتحديث برمجي أجرته شركة كراود سترايك للأمن السيبراني أثر على 8.5 مليون جهاز تعمل بنظام ويندوز الذي تنتجه الشركة.



وقالت مايكروسوفت في تدوينة "تشير تقديراتنا الحالية إلى أن تحديث كراود سترايك أثر على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز أو أقل من 1 % من كل الأجهزة التي تعمل بهذا النظام".



وذكرت الشركة أن كراود سترايك تساعد في تطوير حل قابل للتطبيق على نطاق أوسع من شأنه أن يساعد البنية التحتية في مايكروسوفت على تسريع عملية الإصلاح، مضيفة أنها تعمل مع كل من أمازون ويب سيرفيسز وجوجل كلاود بلاتفورم للتعاون في تطوير "أساليب أكثر فعالية".



وواجه مسافرون على متن رحلات جوية في أنحاء العالم تأخيرات وإلغاءات ومشكلات في إجراءات تسجيل الدخول مع تعرض مطارات وخطوط طيران لمشكلات تقنية كبرى في خدمات تكنولوجيا المعلومات مما أثر أيضا على قطاعات عدة من البنوك ووسائل الإعلام.