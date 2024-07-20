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السعودية تحظر استيراد الدواجن من ريو جراندي البرازيلية بعد ظهور إصابة بمرض نيوكاسل

السعودية تحظر استيراد الدواجن من ريو جراندي البرازيلية بعد ظهور إصابة بمرض نيوكاسل
دبي : رويترز
  • السبت 20 يوليو 2024 2:00 صباحا
  • حدثت فى السبت 20 يوليو 2024 3:35 صباحا

 حظرت السعودية مؤقتا استيراد الدواجن من ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية بعد ظهور حالة إصابة بمرض نيوكاسل، وفقا لـ "رويترز".

فيما قالت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني اليوم الجمعة إن وزارة الزراعة أوقفت طوعا تصدير الدواجن لبعض الدول بعد رصد حالة إصابة بداء نيوكاسل في ولاية ريو جراندي دو سول، وذكرت صحيفة إستادو أن إدارة الفحص بالوزارة أرسلت رسالة إلى المجازر لإخطارها بالإجراء.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم حالة طوارئ صحية لدى الحيوانات في الولاية الواقعة في أقصى جنوب البرازيل بسبب رصد الداء، وتحاول السلطات احتواء تفش بعد نفوق نحو سبعة آلاف طائر في مزرعة صغيرة حيث رُصد الداء.

يذكر أن الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني في مؤتمر صحفي أن المحققين وجدوا حالة إيجابية واحدة على الأقل، من أصل عينة من 12 طائرا، مصابة بداء نيوكاسل في الولاية، وداء نيوكاسل مرض فيروسي يصيب الطيور، ولم ترد وزارة الزراعة بعد على طلبات للتعليق.

وكانت آخر حالات الإصابة المؤكدة بداء نيوكاسل في البرازيل قد رُصدت عام 2006 في ولايات الأمازون وماتو جروسو وريو جراندي دو سول، وفقا لوزارة الزراعة، ويسبب داء نيوكاسل مشكلات تنفسية لدى الطيور ويؤدي أحيانا إلى نفوقها. والإبلاغ عن رصد إصابات بالداء إلزامية بموجب توجيهات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

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