جوجل تقول إنها ستتصدى للتطبيقات منخفضة الجودة في "متجر بلاي"

قالت شركة جوجل عملاق التكنولوجيا الأمريكية اليوم الجمعة إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات منخفضة الجودة في متجر التطبيقات الخاص بها في الشهر المقبل.

وقامت جوجل مؤخرا بتحديث سياستها الخاصة بالبريد العشوائي والوظائف الدنيا، لضمان أن "التطبيقات تتوافق مع المعايير المرتفعة لكتالوج بلاي وتجذب المستخدمين من خلال وظائف عالية الجودة وتجارب المستخدمين"، مؤكدة أن "التطبيقات يجب أن توفر تجربة مستقرة وسريعة الاستجابة وممتعة للمستخدم".

وأوضحت جوجل أيضا أن "التطبيقات التي تتعطل وليس لديها الدرجة الأساسية من الفائدة الكافية كتطبيقات للهاتف المحمول أو التي تفتقر إلى المحتوى الممتع أو تظهر سلوكا آخر لا يتوافق مع تجربة مستخدم ناجحة وممتعة لن يتم السماح بوجودها على (جوجل بلاي)".