"الأمن السيبراني" : العطل العالمي تأثيره محدود على الجهات الوطنية في السعودية

أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، أن تأثير تعطل العديد من الأنظمة الغنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم على الجهات الوطنية في المملكة، يعد محدودا ولله الحمد وفق ما تم رصده حتى الآن.

كما تبين أن هذه الأعطال حول العالم قد نتجت عن قيام شركة (CrowdStrike) فجر اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، والذي تضمن خللا فنيا.

وأوضحت الهيئة أنه بفضل ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني من دعم ورعاية كبيرين من لدن القيادة، فقد وضعت الهيئة التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها لاقدر الله، بالإضافة إلى جهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.

وبينت أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في السعودية، مما كان له ولله الحمد الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة، كما وتتابع الهيئة التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير. وأشارت إلى أنها مستمرة في المتابعة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين) والعمل بالشراكة مع كافة الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني بوصفه هدفا ومقوما أساسيا لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.