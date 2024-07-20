أعلنت "مطارات القابضة" عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في المطارات السعودية بعد العطل التقني العالمي الذي ضرب قطاعات مختلفة حول العالم.

وقالت الشركة في بيان مساء اليوم " ‏إشارة إلى البيانات الصادرة من الشركات التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، اليوم حول امتداد أثر العطل التقني العالمي على عدد من الناقلات الجوية في مطارات السعودية ، فإن العمليات التشغيلية عادت لوضعها الطبيعي في تلك المطارات".

‏وأكدت "مطارات القابضة" ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية قبل التوجه للمطارات لمعرفة المزيد حول رحلاتهم ومستجدات مواعيدها، والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.