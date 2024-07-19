ارتفاع نسبة تمتلك الأسر السعودية للوحدات السكنية إلى 63.74% خلال 2023

بلغت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 63.74% مع نهاية 2023، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بـ 2016، وفقا للتقرير السنوي لـ"برنامج الإسكان" الذي صدر الخميس.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان (نُمكّنك لتملك مسكنك) إلى أن نسبة تملك الأسر السعودية تجاوزت المستهدف للعام المذكور والبالغ 63%.

واستفادت أكثر من 96 ألف أسرة من مستحقي الدعم السكني، وذلك من خلال مساهمة "برنامج الإسكان" في تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي.

البرنامج أوضح أن عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ أكثر من 26 ألف، منها 11 ألف عقد خلال الربع الرابع من 2023؛ بهدف تحسـين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان عبر اتاحة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.

وتناول مستجدات التنفيذ والبناء في عدد من المبادرات، حيث اعتمد برنامج إتمام أكثر من 800 مخططًا وأصدر أكثر من 3 آلاف رخصة بناء، كما تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج البيع على الخارطة 10904 عقود.

وأورد التقرير مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني و"السوق العقاري")، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

واستعرض استراتيجية الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار تسارع وتيــرة التملك كمؤشر على النجاح والتحسين المستمر في القطاع، إضافة للتحولات في المنظومـة الاقتصادية العالمية، وتأثيرهـا على سـوق قطاع العقارات، والأوضاع المالية في المملكة، وتأثيرهـا على القــدرة الشرائية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في قطــاع الإسكان.