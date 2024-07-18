قادة الصين يتفقون على تعميق الإصلاحات ومعالجة أخطار العقارات والديون

اتفقت القيادة الصينية على تعميق الإصلاحات ومعالجة المخاطر في قطاع العقارات وديون السلطات المحلية وتعزيز الطلب الداخلي في ختام اجتماع سياسي مهم اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

شارك كبار المسؤولين الصينيين وفي مقدمهم الرئيس شين جينبينغ، في المؤتمر المهم للحزب الشيوعي الحاكم خلال الأسبوع الحالي في بكين فيما كانت الأنظار شاخصة إلى طريقة تعاملهم مع الضيق الاقتصادي المتنامي في البلاد.

في ختام اجتماع اليوم اعتمد المشاركون قرارا بشأن تعميق الإصلاحات.

اتفق المسؤولون أيضا على تعزيز الطلب الداخلي بشكل نشط بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الحالي أن مبيعات المفرق ازدادت بنسبة 2 % فقط في يونيو، وهي مؤشر رئيس إلى الاستهلاك.

اتفق المشاركون أيضا على تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسة مثل العقارات ودين الحكومات المحلية.

تقرر خلال الاجتماع خروج وزير الخارجية السابق تشين غانغ نهائيا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، وأكد المشاركون قرار الحزب طرد وزير الدفاع السابق لي شانغفو.