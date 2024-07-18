أنت هنا

  • الأخبار
  • قادة الصين يتفقون على تعميق الإصلاحات ومعالجة أخطار العقارات والديون
﻿

قادة الصين يتفقون على تعميق الإصلاحات ومعالجة أخطار العقارات والديون

قادة الصين يتفقون على تعميق الإصلاحات ومعالجة أخطار العقارات والديون
بكين: الفرنسية
  • الخميس 18 يوليو 2024 1:45 مساء
  • حدثت فى الخميس 18 يوليو 2024 2:21 مساء

اتفقت القيادة الصينية على تعميق الإصلاحات ومعالجة المخاطر في قطاع العقارات وديون السلطات المحلية وتعزيز الطلب الداخلي في ختام اجتماع سياسي مهم اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

شارك كبار المسؤولين الصينيين وفي مقدمهم الرئيس شين جينبينغ، في المؤتمر المهم للحزب الشيوعي الحاكم خلال الأسبوع الحالي في بكين فيما كانت الأنظار شاخصة إلى طريقة تعاملهم مع الضيق الاقتصادي المتنامي في البلاد.

في ختام اجتماع اليوم اعتمد المشاركون قرارا بشأن تعميق الإصلاحات.

اتفق المسؤولون أيضا على تعزيز الطلب الداخلي بشكل نشط بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الحالي أن مبيعات المفرق ازدادت بنسبة 2 % فقط في يونيو، وهي مؤشر رئيس إلى الاستهلاك.

اتفق المشاركون أيضا على تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسة مثل العقارات ودين الحكومات المحلية.

تقرر خلال الاجتماع خروج وزير الخارجية السابق تشين غانغ نهائيا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، وأكد المشاركون قرار الحزب طرد وزير الدفاع السابق لي شانغفو.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

بدر القحطاني مسؤولا لتحرير الشؤون الخليجية في صحيفة الشرق الأوسط

18 يوليو 2024
الأخبار

الأسبوع الثالث.. انطلاق منافسات "كوينتر سترايك 2" من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

18 يوليو 2024
الأخبار

تراجع إيرادات قناة السويس إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024

18 يوليو 2024
الأخبار

تراجع نمو الصادرات اليابانية وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني

18 يوليو 2024
الأخبار

رئيس تحرير «الاقتصادية» يزور جمعية الصحافة الألمانية

17 يوليو 2024
الأخبار

رئيس تحرير «الاقتصادية» يزور مجلة «دير شبيجل» في هامبورغ

17 يوليو 2024