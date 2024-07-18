"سامسونج" تستحوذ على شركة بريطانية ناشئة عاملة في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الخميس، استحواذها على شركة "أكسفورد سيمانتيك تكنولوجيز" Oxford Semantic Technologies البريطانية الناشئة لتعزيز عروضها من التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، في صفقة لم يكشف عن قيمتها.

أوضحت "سامسونج" في بيان أن الشركة البريطانية متخصصة في الرسوم البيانية المعرفية، وهي تقنية تقوم بنمذجة البيانات في شكل تمثيل رسومي.

تخطط المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة لاستخدام التكنولوجيا ليس فقط في الأجهزة المحمولة، بل أيضا في مجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية، في المستقبل.

تخوض مجموعات التكنولوجيا العالمية سباقا لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استخدامات تتراوح بين كتابة النصوص والترجمة الفورية للمحادثات الهاتفية، على الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات.

تحتل "سامسونج إلكترونيكس" صدارة الشركات العالمية المنتجة لرقائق الذاكرة في العالم، بما يشمل تلك المستخدمة في الذكاء الاصطناعي المتقدم للشركات الرائدة في القطاع.

تعد المجموعة أيضا من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، وتضم أحدث طرازاتها التي كُشفها في يناير تقنيتها الخاصة في هذا المجال "غالاكسي إيه آي" Galaxy AI.

طرحت "سامسونج" الأسبوع الماضي تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، من سماعات الرأس اللاسلكية إلى الساعات الذكية مرورا بالخواتم التي تراقب الصحة واللياقة البدنية.

كشفت المجموعة أيضا عن أحدث جيل من هواتفها القابلة للطي والمجهزة بالذكاء الاصطناعي.

قالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إنها تتوقع أرباحا تشغيلية في الربع الثاني توازي 15 ضعفا من تلك المسجلة في الفترة نفسها العام الماضي، بفضل انتعاش أسعار الرقائق وزيادة الطلب على المنتجات عالية القيمة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.