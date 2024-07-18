مصادر لـ "الاقتصادية": 4.5 مليون دولار قيمة الطائرة الكهربائية لـ "الخطوط السعودية"

وقعت مجموعة السعودية وشركة "ليليوم" الالمانية المطورة لأول مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل، اتفاقية لشراء 50 طائرة مؤكدة من طائرات Lilium Jets، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى، حيث بلغ سعر الطائرة الواحدة، 4.5 مليون دولار بحسب مصادر لـ "الاقتصادية".

فيما ذكرت "رويترز" نقلا عن عن دانييل ويجاند المؤسس المشارك لشركة Lilium، إن قيمة الطلب بأكمله، بما في ذلك الخيارات، تبلغ 700 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للسعودية للطيران الخاص الدكتور فهد الجربوع والرئيس التنفيذي لشركة ليليوم كلاوس روي، حيث تأتي في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين في أكتوبر 2022، وتمثل علامة فارقة في الصناعة باعتبارها أكبر طلبية مؤكدة لطائرات eVTOL، وتتضمن الاتفاقية جدولا زمنيا لعمليات تسليم الطائرات وضمانات على الأداء والصيانة الشاملة لأسطول الطائرات وخدمات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الطرفان توقيع اتفاقية Lilium POWER ON والتي ستشمل خدمات صيانة ودعم أسطول الطائرات.

من جهته قال المهندس إبراهيم العمر مدير عام مجموعة السعودية "تفخر السعودية بريادتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأول شركة تمتلك طائرات eVTOL الكهربائية بالكامل، مما يعكس الالتزام بتنفيذ المبادرات الداعمة للطيران المستدام بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في هذا المجال، وفي الوقت ذاته نثمن التعاون من شركة ليليوم في تقديم تجربة ثرية على مستوى شركات الطيران بالمنطقة، وتعد هذه الاتفاقية نتيجة للجهود المشتركة على مدار الأعوام الماضية بين شركة ليليوم ومجموعة السعودية".

وأضاف "توفر الطائرات الكهربائية مسارات جديدة لنقل الضيوف مع تميزها بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديا، حيث تقطع مسافة تصل إلى 175 كيلومتر بسرعة تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة وهي بذلك توفر وقت الضيوف بما يقارب 90 % مقارنة بخيارات التنقل الأخرى وتمثل حلا لتحدي الازدحامات، فهي تخدم قطاع الأعمال والمعارض لتسهيل نقل الضيوف لحضور هذه المناسبات والمشاركة فيها، كما تقدم خيارا نوعيا للوجهات السياحية وكذلك الفعاليات الرياضية والترفيهية، وفي الوقت ذاته تربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وهي إلى جانب ذلك صديقة للبيئة ما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جوا".

وستتسلم مجموعة السعودية الطائرة الأولى في 2026، حيث سيتم اعتماد تشغيلها وفق الأنظمة التي تضمن السلامة والجودة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، فيما سيتم تشغيلها وإدارة عملياتها عبر شركة السعودية للطيران الخاص، حيث تتميز طائرة ليليوم بمقصورات كبيرة تتسع إلى 6 ضيوف بالإضافة إلى الأمتعة.