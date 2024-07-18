أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع مع ترقب قرار أسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس بقيادة قطاع الطاقة بينما يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المنتظر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة (08:00) بتوقيت غرينتش متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات. ورفعت أسهم قطاع النفط والغاز المؤشر القياسي 1 % مع اقتفاء أثر أسعار النفط الخام المرتفعة.

ويصدر البنك المركزي الأوروبي قراره الساعة (12:15) بتوقيت غرينتش، إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم بابليسي 7.7 % مع تحديث المجموعة الإعلانية الفرنسية توقعاتها بالزيادة للنمو الداخلي بعد تجاوز نتائج الربع الثاني للتوقعات.

كما قفز سهم إيسيتي السويدية لمنتجات النظافة 5.7 % بعد أن أعلنت أرباحا أساسية للربع الثاني تفوق التوقعات، وهوى سهم إيه.بي.بي السويسرية 5.8 % بعد أن أعلنت المجموعة الهندسية أرباحا أفضل قليلا من المتوقع في الربع الثاني، وهبط سهم نوكيا الفنلندية لمعدات الاتصالات 8.8 % بعد الإعلان عن انخفاض الأرباح الفصلية 32 %.