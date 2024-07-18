نيكاي يتراجع بأكثر من 2 % وسط عمليات بيع أسهم شركات الرقائق

تراجع مؤشر نيكاي الياباني أكثر من 2 % اليوم الخميس مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين في شركات صناعة السيارات ومصدرين آخرين.

انخفض مؤشر نيكاي 2.36 % إلى 40126.35 عند الإغلاق بعد انخفاضه في وقت سابق من اليوم إلى 40104.22 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو. وكان قد قفز قبل أسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة.

ارتفع مؤشر التقلب نقطة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو، فيما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 8.75 %.

كان لانخفاض أسهم التكنولوجيا تأثير كبير واضح في الأداء النسبي لمؤشر "توبكس" الذي تراجع 1.6 %، بينما نزل المؤشر الفرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 2.04 %، كما تراجع مؤشر قيم الأسهم 1.18%.

شهدت أسهم الرقائق الأمريكية موجة بيع كبيرة الليلة الماضية مع انخفاض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 6.81 % بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

من بين 33 مؤشر فرعي في بورصة طوكيو، كان مؤشر الآلات الدقيقة الأسوأ أداء وانخفض 3.58 %، يليه مؤشر الآلات الذي خسر 3.48 %، ومؤشر الآلات الكهربائية الذي هبط 3.4 %، فيما تراجعت أسهم قطاع معدات النقل 3.17 %.

ارتفع الين إلى 155.375 للدولار اليوم من مستوى منخفض بلغ 161.81 للدولار في 10 يوليو في ظل عدة جولات لما يبدو أنه تدخل رسمي من الدولة. ويؤدي ارتفاع الين إلى خفض قيمة عائدات المصدرين.

انخفض سهم تويوتا موتور 3.47 %، وهبط سهم نيسان 2.29 %، وتراجع سهم مازدا أكثر من 5 %.