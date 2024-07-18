تراجع إيرادات قناة السويس إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024

تطبق ربع الشركات اليابانية الذكاء الاصطناعي في أعمالها، في حين أن أكثر من 40 % من الشركات ليس لديها خطط للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، ووفقا لمسح أجرته مؤسسة نيكاي للأبحاث تشمل العقبات الإنفاق الرأسمالي الكبير ومخاوف الموثوقية وتسريح العاملين

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الخميس إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024 من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهي في 30 يونيو.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 9 يوليو الجاري على 5 اتفاقيات لمشاريع للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قال إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر اتسع إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 - 2024 مقارنة بـ 5.3 مليار في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط 7.2 مليار دولار إلى 4.6 مليار.

أفاد البنك المركزي أن واردات المنتجات النفطية ارتفعت 1.5 مليار دولار وواردات الغاز الطبيعي 268.2 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى مارس.

انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023 - 2024 مقارنة بـ 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام.