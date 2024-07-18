أسعار النفط ترتفع 0.4% بعد انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 85.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.6 % إلى 83.33 دولار، ارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء.

أظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأمريكي.

قالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "مؤشرات الطلب الجيدة من الولايات المتحدة تعوض المخاوف من تباطؤ النمو الصيني الأسبوع الماضي".

أشارت ساشديفا إلى أن الأمل في تيسير السياسة النقدية ، وحركة السفر حاليا في موسم الصيف في الولايات المتحدة، تضمنان قوة دفع كافية في الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم.

ساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق.

قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي يقترب أكثر من خفض أسعار الفائدة نظرا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل مما قد يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

كما توسع النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة طفيفة إلى متواضعة من أواخر مايو حتى أوائل يوليو مع توقع الشركات تباطؤ النمو في المستقبل.

في الوقت نفسه، من المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه رجح أن تكون خطوته التالية هي خفض الفائدة.

هبط الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي. قد يساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.