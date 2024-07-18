أكثر من 40% من الشركات اليابانية لا تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي

أظهر مسح اليوم الخميس أن نحو ربع الشركات اليابانية تطبق الذكاء الاصطناعي في أعمالها، في حين أن أكثر من 40 % من الشركات ليس لديها خطط للاستفادة من تلك التكنولوجيا المتطورة.

طرح المسح الذي أجرته مؤسسة نيكاي للأبحاث لصالح رويترز مجموعة من الأسئلة على 506 شركات في الفترة من الثالث إلى الثاني عشر من يوليو، واستجابت نحو 250 شركة لكن طلبت عدم الكشف عن أسمائها.

قال نحو 24 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدخلوا بالفعل الذكاء الاصطناعي في أعمالهم وذكر 35 % أنهم يخططون للقيام بذلك، في حين أشارت النسبة المتبقية، وهي 41 %، إلى عدم وجود مثل هذه الخطط لديها، وهو ما يوضح الدرجات المتفاوتة للشركات اليابانية عند تبني الابتكار التكنولوجي.

عند الاستفسار عن أهداف تطبيق الذكاء الاصطناعي في سؤال يسمح بإجابات متعددة، قال 60 % من المشاركين إنهم يحاولون التغلب على نقص العمالة بينما يهدف 53 % إلى خفض تكاليف العمالة وأشار 36 % إلى تسريع البحث والتطوير.

بالنسبة للعقبات التي تعترض تطبيق تلك التكنولوجيا، أشار مدير في إحدى شركات النقل إلى القلق بين الموظفين بشأن احتمال تسريح العاملين.

أظهر المسح أن العقبات الأخرى تشمل الافتقار إلى الخبرة التكنولوجية والإنفاق الرأسمالي الكبير والمخاوف بشأن الموثوقية.

جاء في المسح أيضا أن 15 % من المشاركين تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي، و9 % كان لديهم شركاء عمل تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال الفترة نفسها.