الذهب عند 2461.27 دولار للأونصة بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2461.27 دولار للأونصة اليوم الخميس بحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت أسعار الذهب ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر الطلب. وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار أمس الأربعاء.

زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2465 دولارا.

قال رايان ماكنتاير كبير مديري المحافظ لدى سبروت لإدارة الأصول إن انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية عاملان مباشران من المرجح أن يدفعا الذهب ليتجاوز 2500 دولار إذ يميل المعدن الأصفر إلى الاستفادة من الغموض المحيط بالاقتصاد والوضع الجيوسياسي.

تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

أشار كل من عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إلى قرب تطبيق سياسة نقدية أكثر تيسيرا. على نحو منفصل، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند إنه متفائل للغاية بشأن حدوث انخفاضات واسعة في التضخم.

تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

أظهر مسح أجراه المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة توسع بوتيرة طفيفة إلى متواضعة في الفترة من أواخر مايو حتى أوائل يوليو، مع توقع الشركات نموا أبطأ في المستقبل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.35 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 994.81 دولار وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 955.77 دولار.