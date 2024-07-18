295 مليار مكاسب السوق السعودية بعد 10 جلسات خضراء وشركتان تقفزان 45 %

سجلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة العاشرة على التوالي، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، محققه مكاسب 4.9% أو ما يعادل 560 نقطة، ليتخطى المؤشر العام حاجز 12150 نقطة للمرة الأولى في شهرين.

جاءت المكاسب مع ارتفاع شبه جماعي للأسهم، إلا أن السوق تأثر إيجابا بأداء الأسهم القيادية لاسيما "أرامكو السعودية" و"أكواباور"، بالإضافة إلى قطاع البنوك.

الدافع الرئيسي من موجة الارتفاع للسوق، هو التحول في النظر لخفض أسعار الفائدة عالميا، إضافة إلى وصول بعض الشركات إلى مستويات جيدة من الناحية الاستثمارية والفنية.

أدت المكاسب إلى زيادة القيمة السوقية خلال الجلسات العشر الماضية بنحو 295 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية إلى 10.3 تريليون ريال.

بحسب وحدة التحليل في صحيفة "الاقتصادية"، سجلت 20 شركة في السوق الرئيسة مكاسب سوقية خلال الفترة تراوحت ما بين 10% وتصل إلى 48.6% كأعلى المكاسب.

تصدرت أسهم "الصقر للتأمين" المكاسب خلال الجلسات العشر الماضية بعد صعود السهم 48.6% ، مسجلا أعلى مستوى في نحو عامين.

وافقت الشركة مؤخرا على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمالها عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة 160 مليون ريال، إإضافة إلى تلقيها تعميد يتجاوز 5% من إجمالي أقساطها للعام 2023، مع شركة المفتاح لتأجير السيارات لإصدار وثيقة تأمين المركبات التابعة للشركة.

كما جاءت أسهم "مياهنا" المدرجة حديثا، في المرتبة الثانية، بعد تسجيلها مكاسب 46.4%، خلال الجلسات العشر الماضية، لترفع مكاسبها السوقية منذ الطرح إلى 268%، بقيمة سوقية تبلغ 6.8 مليار ريال.

أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، حققت مكاسب خلال الفترة 26.6%، كثالث أفضل الشركات أداء خلال الجلسات العشر الماضية، ليصل سهم المجموعة إلى أعلى مستوى منذ أبريل الماضي.

سبق الارتفاع إعلان المجموعة توقيعها عقدا لمدة 3 أعوام، وبقيمة 240 مليون ريال سنويا، عبارة عن تقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية.

4 % من الأسهم خالفت الاتجاه

خلال الجلسات العشر الخضراء، خالفت أسهم 33 شركة اتجاه السوق، تمثل نحو 14 % من الأسهم المتداولة في السوق الرئيسة "تاسي"، محققه خسارة سوقية تخطت 2.4 مليار ريال.

تصدرت "المتطورة" الشركات الخاسرة، بعد تراجع السهم 11 %، فاقدا نحو 300 مليون ريال من قيمته السوقية، تلاه "أنعام القابضة" المتراجع 7 % تقريبا.

شركة "سماسكو" المدرجة حديثا تراجع سهمها بنحو 4.8 % خلال الفترة، ليقلص مكاسبه منذ الإدراج إلى 18 % تقريبا.