أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل، وتبلغ قيمة الطرح 6 مليارات دولار.

كانت الشركة بدأت في 9 يوليو الجاري إصدار سندات دولية تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" بلغت عوائد الطرح 5.250% للسندات المستحقة خلال 10 أعوام، و5.750% للسندات المستحقة خلال 30 عاما، و5.875% للسندات المستحقة خلال 40 عاما.

أكدت الشركة أنها ستقدم تقديم طلب لقبول السندات في سوق الأوراق المالية في لندن.

بلغ العدد الإجمالي للسندات 30 ألف، فيما بلغت القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 100 ألف دولار الزائدة عن المبلغ.

تتضمن السندات عددا من شروط الاسترداد تتضمن الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، والاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)؛ وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المصدر (Issuer Maturity Par Call)؛ وخيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call).

يشار إلى أن خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناء على خيار حاملي السندات.

ستطرح السندات وفقا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA)على الطرح.