قميص مبابي قد يحطم «مليونية» رونالدو وبيكهام مع ريال مدريد

مع استمرار التدفق على شراء قميص الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد، قد يعزز النادي الإسباني من مكانته كواحد من أكثر الأندية جاذبية في العالم، حيث يحتل المركز الخامس بعد أن بلغ متوسط مبيعاته نحو 1.4 مليون قميص خلال 5 مواسم، وفقا لموقع «20 minutes avec sportune».



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبيعات النادي تقدر بـ 7000 قميص يوميا منذ إعلان ريال مدريد طرح قميص اللاعب الذي حمل رقم 9 في 11 يوليو، ويتراوح سعر القميص من 135 إلى 185 يورو في متجر النادي، فيما ذكرت وسائل الإعلام بإن إيرادات ريال مدريد قد تصل إلى 800 مليون يورو من بيع القميص.

وإذا استمر البيع بهذا الاتجاه، يمكن لمبابي أن يحطم أو يتجاوز الأرقام التي دونت في سجلات ريال مدريد مع النجوم الآخريين كالبرتغالي كريستيانو رونالدو أو الإنجليزي ديفيد بيكهام، ويؤكد بأنه ظاهرة تسويقية.

وحقق رونالدو مبيعات وصلت إلى مليون قميص في موسمه الأول مع ريال مدريد في 2009-2010، أو حوالي 3300 قميص يوميا، فيما بلغ بيكهام مليون قميص في غضون ستة أشهر فقط بعد وصوله إلى النادي في عام 2003.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن متجر ريال مدريد شهد إقبالا كبيرا من أجل شراء قميص مبابي، وأضافت: «المتجر انهار بالكامل».



وأضافت: «بسبب الإقبال الكبير وطلبات الشراء المتلاحقة ظهرت رسالة تنوه إلى احتمالية تأخير تسليم القميص عن الموعد المحدد، وأن التاخير سيستغرق فترة تمتد من 4 إلى 6 أسابيع».