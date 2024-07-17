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النفط يصعد 2 % بعد هبوط كبير في مخزونات الخام الأمريكية وضعف الدولار

النفط يصعد 2 % بعد هبوط كبير في مخزونات الخام الأمريكية وضعف الدولار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار إلى 85.08 دولار للبرميل. المصدر: رويترز
نيويورك : رويترز
  • الاربعاء 17 يوليو 2024 11:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 17 يوليو 2024 11:28 مساء

قفزت أسعار النفط نحو 2 % عند التسوية اليوم الأربعاء بسبب هبوط أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي بدد فيه ضعف الدولار أثر العلامات على تراجع النمو الاقتصادي في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار (1.6 %+) إلى 85.08 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار (2.6 %+) إلى 82.85 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أمس الثلاثاء أدنى مستوياته عند التسوية منذ 14 يونيو ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ 21 يونيو.

وتقلصت العلاوة السعرية لخام برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 3.65 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت 4.9 مليون برميل من الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 12 يوليو.

ويمكن لضعف الدولار تعزيز الطلب على النفط عن طريق جعل السلع الأولية المقومة بالدولار، مثل النفط، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن أمس الثلاثاء إن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تعمل على تقييم الأضرار والتحقق من حدوث تسرب نفطي محتمل بعد أن هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الاقتصاد الصيني نما 4.7 % في الربع الثاني، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023، مما حد من مكاسب النفط.

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