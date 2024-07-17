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  • 6 شركات سعودية مدرجة تفشل في عقد جمعيتها للاجتماع الثاني خلال النصف الأول
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6 شركات سعودية مدرجة تفشل في عقد جمعيتها للاجتماع الثاني خلال النصف الأول

6 شركات سعودية مدرجة تفشل في عقد جمعيتها للاجتماع الثاني خلال النصف الأول
أحمد الرشيد من الرياض
  • الاربعاء 17 يوليو 2024 6:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 17 يوليو 2024 10:29 مساء

فشلت 6 شركات مدرجة في السوق المالية السعودية في عقد جمعيتها العمومية للاجتماع الثاني خلال النصف الأول من العام الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني وفقا لبيانات الشركات في موقع "تداول".

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" تشترك الشركات الستة وهي "باعظيم"، "جبسكو"، "تبوك الزراعية"، "أسمنت تبوك"، "أنعام القابضة" و"نسيج" بانخفاض نسبة تملك كبار الملاك فيها، حيث بلغت في شركة "أسمنت تبوك" 15.8 % وفي شركتي "باعظيم" و"جبسكو" نحو 10 % بينما البقية تخلو قائمتها من كبار الملاك.

ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25 % من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز 50 %، وعند عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول والثاني يتم الدعوة لاجتماع ثالث لتعقد بمن حضر.

ويأتي عدم انعقاد الجمعيات العمومية للاجتماع الأول والثاني رغم توافر التصويت الآلي لجمعيات المساهمين التي تعطي الفرصة الكافية للمساهمين للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها، ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم بشكل فعال ودون إلزامية الحضور لكي تتم عن بعد.

وحدة التحليل المالي

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