جودي: ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.118 مليون برميل يوميا في مايو

ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.118 مليون برميل يوميا في مايو من 5.968 مليون برميل يوميا في أبريل، وفقا لما أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الأربعاء.

تقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

أوضحت البيانات ارتفاع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 75 ألف برميل يوميا إلى 2.355 مليون برميل يوميا في مايو.

تراجعت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.185 مليون برميل يوميا إلى 1.221 مليون برميل يوميا في مايو.

يذكر أن مبادرة (جودي) العالمية للبيانات النفطية المشتركة أطلقت بمشاركة 92 دولة، تغطي أكثر من 95 % من العرض والطلب الدولي على النفط، لدعم ورفع مستوى الشفافية في قطاع النفط من خلال تبادل البيانات والتقارير بين جميع الأطراف من دول ومنظمات دولية وشركات النفط والمحللين المختصين بصناعة النفط.

تشمل قاعدة البيانات 7 منتجات نفطية رئيسة متداولة في السوق العالمية بجوانبها المختلفة والمتمثلة في الإنتاج والطلب والمخزون والتغيرات التي تطرأ عليها، ويتم ذك عبر مختلف وحدات القياس في صناعة النفط، ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.

تمثل قاعدة البيانات النفطية المشتركة، خطوة رئيسة لدعم تبادل بيانات ومعلومات الطاقة، كما تمثل نواة للتعاون الدولي لتوفير بيانات يعتمد عليها لتقليل المخاطر التي تؤثر سلبا في الأسواق العالمية ودعم استمرارية تأمين الطاقة لضمان تطور الحياة البشرية.

ما يميز المبادرة هو المشاركة والإشراف عليها من قبل عدة منظمات دولية تشمل: الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، منظمة أوبك، مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، منظمة الطاقة الدولية، منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، والأمم المتحدة.