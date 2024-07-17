كادن توقع اتفاقية شراكة مع «دي بي شنكر» للتوسع في السوق السعودية عبر مشروعات استراتيجية

أعلنت شركة كادن، المتخصصة في التطوير العقاري وإدارة الأملاك، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الألمانية دي بي شنكر، الرائدة عالميا في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. جرت مراسم التوقيع في مقر شركة كادن بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة كادن، المهندس محمد العثمان، ونائب رئيس الخدمات اللوجستية التعاقدية في منطقة الشرق الأوسط لشركة دي بي شنكر، آكو جاف.

تهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع في السوق السعودي في مجال الخدمات اللوجستية، وتتضمن تطوير مستودعات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية لشركة دي بي شنكر. ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته شركة "كادن" للاستثمار في تطوير وتشغيل مختلف المشاريع النوعية عبر تقديم معايير عالمية وتجربة استثنائية من الخدمات المتكاملة والمتطورة؛ حيث برز مشروع "ذا لوجستيك بارك" بمدينة الرياض كأحد نجاحات كادن، وتتميز مشاريعها اللوجستية بكونها نوعية في المنطقة، والتي تعتمد على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات العميل ومتطلباته لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتحسينات التشغيلية.

وعبرالمهندس محمد العثمان عن سعادته بهذه الشراكة قائلا "نحن سعداء بالشراكة مع دي بي شنكر لتطوير مستودعات مخصصة للشركة العالمية. يأتي هذا التعاون بعد نجاح شركة كادن في تطوير مشاريع لوجستية ذات بنية تحتية عالية المستوى، تلبي المعايير العالمية لقادة الصناعة اللوجستية مثل دي بي شنكر، وتسهم في نمو وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية".

من جانبه، قال آكو جاف "ستمكننا المرافق الحديثة داخل المجمعات اللوجستية من تقديم خدمة استثنائية لعملائنا والمساهمة في أهداف التنويع الاقتصادي للمملكة".

تأتي هذه الشراكة في إطار مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات المملكة، من خلال تعزيز مكانتها كمنصة لوجستية بارزة على مستوى القارات الثلاث، وتطوير فرص عمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، واستقطاب أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.

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