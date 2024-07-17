الأسهم الأوروبية تبدأ تداولاتها منخفضة 0.3% نتيجة خسائر قطاع التكنولوجيا

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بخسائر شركة أشباه الموصلات الهولندية إيه.إس.إم.إل بعد إعلان توقعات متشائمة، في حين يقيم المتعاملون احتمالية فرض الولايات المتحدة لقواعد تجارية صارمة.

بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، مع تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.9 %.

وتراجع سهم إيه.إس.إم.إل 5.3 % بعد أن انخفضت إمدادات معدات صناعة الرقائق عن تقديرات توقعات مبيعات الربع الثالث.

تأثرت الخسائر أيضا بتقرير يقول إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أنها تدرس استخدام قيود تجارية أكثر صرامة إذا استمرت الشركات في منح الصين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

هوت أسهم شركات أخرى لأشباه الموصلات، من بينها شركة إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيمي كونداكتور اللتان تراجع سهم كل منهما أكثر من 2 %.

في الوقت نفسه، قفز سهم شركة أديداس 4.5 % بعد أن رفعت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد صدور نتائج الربع الثاني الذي جاء أفضل من المتوقع. وربح سهم منافستها بوما 2.5 %.

تترقب الأسواق أيضا بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر يونيو المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.