نيكاي يبدد مكاسبه ويغلق منخفضا وسط خسائر شركات الرقائق

تراجع مؤشر نيكاي الياباني متخليا عن مكاسبه اليوم الأربعاء، إذ باع المتعاملون الأسهم المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح وواصل سهم طوكيو إلكترون خسائره بعد تقرير عن دراسة الولايات المتحدة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة في حملة على قطاع الرقائق الصيني.

أغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.43 % عند 41097.69 نقطة، بعد أن ارتفع 0.46 % في وقت سابق من الجلسة مستفيدا من مكاسب وول ستريت الليلة الماضية.

صعدت وول ستريت وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وجهة النظر القائلة إن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض أسعار الفائدة.

هوى سهم طوكيو إلكترون 7.46 % ليكون أكثر الأسهم تأثيرا على المؤشر نيكاي، بعد أن ذكرت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد أشد على الصين إذا استمرت الشركات، ومنها شركة صناعة الرقائق اليابانية، في منح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.56 %.

ارتفع المؤشر توبكس 0.37 % إلى 2915.21 نقطة، فيما واصلت الأسهم المرتبطة بالدفاع تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، إذ عززت فرص فوز دونالد ترمب في السباق الرئاسي الأمريكي ما يسمى بـ "تداولات ترمب".

وصعد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 10.43 % وكسب سهم هيتاشي زوسين 6.58 %.

وقفز سهم توهو 11.97 % وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة على مؤشر نيكاي، بعد أن قالت شركة الأفلام والترفيه إن صافي أرباحها قفز 31 % في الربع الماضي.

ومن بين أسهم مؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 167 سهما وانخفض 56، بينما أغلق سهمان على استقرار.