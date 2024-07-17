التضخم في بريطانيا يتحدى التوقعات ويستقر عند 2 % في يونيو

استقر التضخم في بريطانيا عند 2 % الشهر الماضي متحديا التوقعات بتراجع طفيف، فيما دفعت ضغوط الأسعار القوية المستثمرين إلى تقليص الرهانات على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 الشهر المقبل.

وكان خبراء اقتصاد قد رجحوا في استطلاع لرويترز أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.9 % في يونيو على أساس سنوي من 2 % في مايو عندما وصل التضخم إلى هدف البنك المركزي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات.

ويعلن بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في الأول من أغسطس، ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 50 % تقريبا لخفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ 2020.