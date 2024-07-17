شركة تابعة لـ «صادرات» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة من رأسمال «جنا»

شركة هداج التابعة لشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "نماء للكيماويات" للاستحواذ على حصة من رأسمال الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" التابعة لنماء للكيماويات.

قالت الشركة في بيانها على "تداول" اليوم إنه لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، مبينة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات تتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددا من البنود التي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين، وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف لمدة 4 أشهر ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة. وستتضمن الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية على الصفقة والمسائل المتعلقة بها.

إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي ملزم بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة أو أن عملية الاستحواذ المحتملة ستتم بين الطرفين.

يخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.



أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ:

- حاتم حمد بن عبد الله السحيباني – رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ورئيس مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات

- سليمان حمد سليمان الجديعي – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات.