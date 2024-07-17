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"طبية" ترسي عقدين لتوريد أجهزة مضخات بـ 198.7 مليون ريال

"طبية" ترسي عقدين لتوريد أجهزة مضخات بـ 198.7 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 17 يوليو 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 17 يوليو 2024 10:52 صباحا

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة اليوم ترسية عقدين توريد حسب الطلب بقيمة 198.7 مليون ريال لشركة لوازم الدولية الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100 % من قبل "طبية" مع الوطنية للشراء الموحد "نوبكو" والخاص بالمنافسة رقم NPT0054/20 وموضوعه توريد ،حسب الطلب، أجهزة المضخات والمستهلكات التابعة لها.

تقدم الشركة الحلول الطبية المتكاملة لمقدمي خدمات الرعاية في القطاع الصحي في السعودية من خلال الشركات التابعة لها.

تاسست طبية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 1010380429 الصادر من مدينة الرياض في 19 يونيو 2013.

كانت الشركة قد أبرمت في سبتمبر 2023 اتفاقية مشروع مشترك نهائية للتعاون مع شركة نيفرو كير هيلث سيرفيسز السعودية والشركات التابعة لها والمشار اليها جميعها بـ "نيفرو بلس"، لتأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى "الشركة الجديدة" في السعودية، مملوكة بـ 49 في المائة لـ "طبية"، و 51 في المائة لـ "نفروبلس"، لتقديم خدمات رعاية غسيل الكلى في السعودية من خلال استثمار وتشغيل وإدارة وصيانة أقسام المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة في خدمات رعاية غسيل الكلى في القطاعين العام والخاص.

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