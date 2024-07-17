"أكوا باور" تبيع حصة 35 % في مشروعين تابعين لشركة صينية مقابل 596 مليون ريال

أتمت شركة أكوا باور صفقة بيع 35% من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة، لصالح شركة "شبكة الطاقة الجنوبية الصينية"؛ وهي الذراع العالمية للاستثمار والتطوير التابعة لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين.

أكدت الشركة في بيان اليوم أن قيمة الصفقة تبلغ 595.9 مليون ريال، موضحة أنها ستستخدم عائدات الصفقة للأغراض العامة للشركة.



تعد الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة "شبكة الطاقة الجنوبية الصينية" على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة.

يأتي الإنجاز استكمالا للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في ديسمبر 2022 بين "أكوا باور" وشركات صينية؛ بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة العالمية لشركة أكوا باور في السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.

بين الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور أن الاتفاق مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو توفير حلول الطاقة المستدامة.

وأشار إلى أن اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان تسهم في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، مفيدا أن الشراكة تأتي تأكيدا على التزام الشركة بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجددة.

يذكر أن كل من شركتي أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لإنتاج طاقة الرياح تمتلكان حصة 100% في شركتي "أكوا باور باش ويند المحدودة"، و"أكوا باور دازهانكيلدي المحدودة"، وهو ما يمثل إجمالي قدرة تبلغ 1 جيجاواط، واستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.

ستصبح محطتا "باش" و"دازهانكيلدي" المستقلتين لإنتاج طاقة الرياح عند تشغيلهما بالكامل إحدى أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة آسيا الوسطى، فيما تعد أوزبكستان ثاني أكبر دولة لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات الإجمالية بعد سوقها الرئيسة في السعودية.

يبلغ إجمالي التكلفة الإستثمارية المتوقعة بلمشروعان قيد الإنشاء 5.1 مليار ريال سعودي.

تصنف كل من CSG و CSGI بتصنيف أ+ (تصنيف السيادي) من قبل إس أند بي ( S&P ) وموديز ( Moody's) وفتش ( Fitch).