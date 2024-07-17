"الثروة البشرية" تعتزم طرح أسهمها في السوق الموازية

أعلنت شركة قيمة المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الثروة البشرية نية الشركة طرح 705,735 سهم عادي تمثل نسبة 15.00 % من إجمالي رأسمال الشركة بعد الطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

حصلت الشركة على موافقة شركة تداول السعودية في 19 مايو على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية في 3 يونيو.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس وتنتهي في 11 من الشهر نفسه.

يحق للشركات المدرجة في السوق الموازية المطالبة بحق الانتقال إلى السوق الرئيسة بعد اتمامها سنتين تقويميتين، إضافة إلى حصولها على موافقة الهيئة وفقا لقواعد الإدراج المنصوص عليها في نظام السوق المالي السعودي.

تبلغ القيمة السوقية للسوق الموازية نحو 53 مليار ريال بما فيها جاهز بنهاية جلسة 19 مارس الماضي، وفي حال انتقال "جاهز" للسوق الرئيسة ستتراجع القيمة السوقية لـ "نمو" بنحو 15 % تقريبا.

لا تزال شركة "جاهز" حتى جلسة 19 مارس الماضي الأعلى قيمة سوقية بنحو 8 مليارات ريال تليها شركة "الرعاية المستقبلية" بنحو 5.3 مليار ريال (10 % من السوق)، ثم "الوطنية للبناء والتسويق"، و"لدن" بما يقارب 3 مليارات ريال لكل منهما.

ورغم حداثة إدراجها حلت "أرماح" الرياضية في الترتيب الخامس بقيمة سوقية تبلغ 1.6 مليار ريال، أو ما يشكل 3 % من السوق الموازية.

وخروج "جاهز" سيغير في خارطة الشركات الأعلى وزنا بكل تأكيد مع توقعات بتصدر "الرعاية المستقبلية"، واستحواذها على الحصة الأكبر من قيمة المؤشر، إلا أن التوقع حيال استمرار الطروحات في السوق الموازية ربما يعوض بعض الشيء من قيمة "جاهز".