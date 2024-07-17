هيئة التأمين توافق على رفع حصة صندوق الاستثمارات في "الإعادة السعودية" إلى 23.08 %

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" استلامها خطاب موافقة هيئة التأمين على زيادة رأس المال من 891 مليون ريال إلى 1.15 مليار ريال مع وقف العمل بحق الأولوية عن طريق إصدار 26.73 مليون سهم عادي.

اكتتب صندوق الاستثمارات العامة في جميع الأسهم الجديدة للشركة بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس المال 23.08 % بعد زيادة رأس المال بإجمالي مبلغ اكتتاب 427.68 مليون ريال، شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين أعلنت في 7 يوليو الجاري توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.

دخول صندوق الاستثمارات العامة كمسهم إستراتيجي في إعادة للتأمين، يعد عاملا مهما للقطاع ككل، ولا سيما أن شركات إعادة التأمين تعد الأساس لشركات التأمين كونها تحافظ على المخاطر الشركات، وكذلك عملية الاستقرار في الاكتتاب، وحماية رأس المال، كما أن دخول الصندوق سيعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي.

وأدرج السهم في السوق السعودية منتصف 2008، فيما يتداول السهم في 8 يوليو الجاري قرب أعلى قيمة سوقية على الإطلاق عند 2.52 مليار ريال، ما يجعله في المرتبة الخامسة بين شركات التأمين من حيث القيمة السوقية، التي تتصدرها شركة بوبا العربية بقيمة سوقية 35.52 مليار ريال.