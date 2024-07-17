"مرافق" تنضم لتحالف تطوير محطة الحائر للصرف الصحي بالاشتراك مع "مياهنا" و"بيسكس"

تلقت شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع "مرافق" خطابا من شركة مياهنا يفيد بالموافقة على انضمامها إلى تحالف "مياهنا" وشركة N. V. BESIX S.A Sharjah branch في مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض، حيث تبلغ قيمة المشروع 1.5 مليار ريال، باستثناء تكلفة التمويل.

تم ترسية المشروع مسبقا وتوقيع الاتفاقية من قبل التحالف المشكل من "مياهنا" وشركة N. V. BESIX S.A Sharjah branch بتاريخ 10 مارس 2024 مع الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).

انضمت "مرافق" إلى التحالف "كعضو آخر" وستمتلك حصة قدرها 35% في شركة المشروع بينما سيحتفظ العضو الرئيس "مياهنا" بنسبة 45 % من شركة المشروع.

يهدف المشروع لتطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحائر بقدرة معالجة تبلغ 200,000 متر مكعب في اليوم.

تشمل المرافق الخاصة لمياه الصرف الصحي المعالجة (TSESF)، والتي تتكون من نظام نقل مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) بطول نحو 32 كيلومترا وبسعة 400,000 متر مكعب في اليوم، ومحطة ضخ TSE، وخزانات تخزين TSE بسعة 200,000 متر مكعب. بهدف دعم وتعظيم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في السعودية، كما أن مدة الاتفاقية للمشروع تبلغ 25 عاما.

قالت الشركة في بيانها على "تداول" اليوم إنها تتوقع ظهور الأثر المالي الإيجابي لتشغيل المشروع في نتائجها المالية ابتداء من الربع الأول من 2027.