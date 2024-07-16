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داو جونز يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق

داو جونز يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.86 %+ إلى 40958.32 نقطة. المصدر: رويترز
نيويورك : رويترز
  • الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:34 مساء

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تيسير السياسة النقدية وكبح التضخم مع تجنب الركود.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضا، بينما حد تراجع أسهم الشركات الكبيرة مثل إنفيديا ومايكروسوفت من مكاسب المؤشر ناسداك المجمع.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 35.98 نقطة (0.64 %+) ليغلق عند 5667.20 نقطة، كما ربح المؤشر ناسداك المجمع 38.29 نقطة (0.21 %+) إلى 18509.34 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 746.60 نقطة (1.86 %+) إلى 40958.32 نقطة.

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