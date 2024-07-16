مستوى قياسي جديد للذهب مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا إلى مستويات قياسية مدفوعة بتوقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر مع تراجع التضخم.

في تعاملات لندن في وقت متأخر من بعد الظهر ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.7 % ليصل إلى 2463,80 دولارا للأوقية، متجاوزا أعلى سعر سابق له عند 2450,70 دولارا والذي سجله في مايو.

ورأى ريكاردو إيفانغيليستا من أكتيف تريدز أن الذهب يستفيد من ضعف الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة، وهي الأصول المنافسة للذهب، بعد نشر بيانات الأسبوع الماضي تؤكد أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع إلى مستويات قريبة من تلك المأمولة.

وقال المحلل لدى سيتي إندكس فؤاد رزاق زاده "ليس هناك شك في أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يمكن أن يعزى جزئيا على الأقل إلى انخفاض الدولار وانخفاض عائدات السندات، وذلك بفضل البيانات الأميركية الأضعف من المتوقع والانخفاض غير المتوقع إلى 3 بالمئة في تضخم أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي".

وشدد على أن الذهب لا يزال ملاذا آمنا بفضل حفاظه على قيمته.