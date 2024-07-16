أنت هنا

  • الرياضة
  • النصر يوقع مع الحارس بينتو 4 أعوام مقابل 18 مليون يورو
﻿

النصر يوقع مع الحارس بينتو 4 أعوام مقابل 18 مليون يورو

النصر يوقع مع الحارس بينتو 4 أعوام مقابل 18 مليون يورو
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:45 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:40 مساء

أبرم نادي النصر عقدا مع البرازيلي بينتو حارس نادي أتلتيكو باراناينسي لمدة 4 أعوام، مقابل 18 مليون يورو لتعزيز صفوف فريقه الموسم المقبل، خلفا للكولومبي دافيد أوسبينا.


وتعثر الاتفاق مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الحارس إيدرسون مورايس، رغم أنه قدم 30 مليون يورو، ما حدا النادي السعودي إلى تغير وجهته نحو بينتو بعد التشاور مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.


ويعتبر النصر ثاني محطات الحارس (25 عاما) حيث تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير العالمي، حيث سيتقاضىى مع النادي السعودي راتبا سنويا يقدر بـ 4.5 مليون يورو.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الرياضة

الرياضة

إقالة كامبس توقف رئيس الاتحاد الإسباني عامين وتغرمه 35 ألف يورو

16 يوليو 2024
الرياضة

الأهلي يعير ماكسيمين إلى فناربخشه .. قيمته السوقية 18 مليون يورو

16 يوليو 2024
الرياضة

تصنيف أندية دوري أبطال آسيا للسيدات .. والحوافز 3.4 مليون دولار

16 يوليو 2024
الرياضة

«تيك توك»: 3.5 مليار مشاهدة لـ «يورو 2024» .. ولامين يخطف الأضواء

16 يوليو 2024
الرياضة

مهرجان ولي العهد للهجن ينطلق 10 أغسطس بجوائز 56 مليون ريال

16 يوليو 2024
الرياضة

مبابي يظهر بـ "القميص الأبيض" والرقم الجديد .. وكسر العقد بمليار يورو

16 يوليو 2024