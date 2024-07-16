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  • مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء برنامج وطني للمعادن وتمديد مدة مشروع جدة التاريخية
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مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء برنامج وطني للمعادن وتمديد مدة مشروع جدة التاريخية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء برنامج وطني للمعادن وتمديد مدة مشروع جدة التاريخية
واس : الرياض
  • الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:49 مساء

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة التي عقدها ، اليوم، في جدة، لى إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ووافق المجلس على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية سنتين إضافيتين.

وأدان مجلس الوزراء، استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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