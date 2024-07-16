شركات أسمنت سعودية تجري مفاوضات لدراسة جدوى الاندماج أو الاستحواذ

تتفاوض شركات أسمنت في المنطقة الوسطى وأخرى في المنطقة الغربية، لدراسة جدوى الاندماج أو الاستحواذ فيما بينها، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتور بدر جوهر رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، متوقعا الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة.

وعمليات الاندماج والاستحواذ، تتم وفق أسس تجارية، بهدف تنمية حقوق مساهمي الشركات عن طريق تبني أفضل الممارسات.

وقال الدكتور جوهر: إن هناك مفاوضات تجري حاليا لعمليتي استحواذ واندماج محتملتين، موضحا أن القطاع لم يشهد أي عمليات اندماج بين شركات الأسمنت حتى الآن، وإن ما تم أخيرا تعد عملية استحواذ واحدة في القطاع.

ويأتي حديث رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت في اتحاد الغرف السعودية، بعد إعلان شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت ينبع، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

جوهر أشار إلى أن توقيع الشركتين مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى الاندماج، يعزز في حال اكتمالها، مفهوم التكامل بين الشركتين لوجود مزايا لكل منهما تدعم عمل الأخرى، وهي خطوة إيجابية للقطاع.

وتتزامن هذه المفاوضات في قطاع الأسمنت في ظل تراجع الطلب وتراكم المخزون، فيما تشير توقعات إلى تحسن أوضاع القطاع خلال الأعوام المقبلة، لا سيما مع دخول مشاريع كبرى في السعودية مراحل تنفيذ متقدمة.

وبحسب تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، فإن الاندماج المحتمل بين "الجنوب وينبع" يؤسس لأكبر شركة أسمنت من حيث الحصة السوقية في السعودية.

والاندماجات تهدف إلى تحسين كفاءة عمل الشركات المندمجة كإحدى الطرق لتحقيق نمو في عملياتها وحصتها السوقية وأدائها المالي، بهدف تعظيم عوائد مساهمي تلك الشركات وإيجاد كيانات جديدة قوية قادرة على تعزيز الصناعة الوطنية وتطويرها، كما تدعم عمليات الاندماج التكامل النوعي بين هذه الشركات، بحسب جوهر.

ورغم ذلك، يرى أن عمليات الاندماج، قد يكون لها سلبيات كما الإيجابيات، إذ لا بد من دراسة خطوة الاندماج بشكل شامل قبل اتخاذ القرار لضمان تحقيق الهدف منها.

ونوه بأن فرص الاندماج والاستحواذ قد تحدث بين الشركات في منطقة واحدة أو في مناطق مختلفة، بما يخدم الإستراتيجية التوسعية لكل شركة، والفرص المتاحة والعائد من الاستثمار.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المهندس شعيل العايض الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض: إن قرار الاندماج بين الشركات العاملة في قطاع الأسمنت في السعودية، يعزز مكانة هذه الشركات ويوجد انعكاسات إيجابية على القطاع بشكل عام، ويسهم في استقرار سوق الأسمنت.

وأضاف، "بكل تأكيد سيكون أداء الشركات بعد الاندماج جيدا معززا لفرص النمو والتوسع في السوق"، مضيفا أن الأمر مهيأ الآن للاندماج أو للاستحواذ بين عدد من الشركات في المنظور القريب، وقد يشهد القطاع مستقبلا انخفاضا في عدد الشركات.